Коттедж по цене iPhone: раскрыта подоплека тренда зумеров о бюджетном «домике мечты» Подмосковье

В соцсетях набирает обороты вирусный тренд, преподносящийся как гениальный лайфхак для молодежи: пока цены на квартиры зашкаливают, находчивые зумеры скупают старые дачные домики в Подмосковье за 200-300 тысяч рублей, делают косметический ремонт и переезжают туда на ПМЖ, совмещая жизнь на природе с удаленной работой. Однако, как выяснил REGIONS , эксперты рынка недвижимости и карьеры призывают смотреть на эту идею трезво, разделяя красивый цифровой контент и суровую реальность.

Согласно видео, где освещали новый тренд, видеоблогеры стали чаще выкладывать истории превращения заброшенных строений в уютные гнездышки, формируя у аудитории иллюзию доступного и быстрого решения жилищного вопроса без кабальной ипотеки. При этом авторы утверждают, что такие старые дачи реально взять за пару сотен тысяч, а затем превратить в домик мечты. Некоторые сравнивают цены со стоимостью техники Apple: пока одни покупают новейшие смартфоны за 100-200 тысяч, зумеры берут старые дачи в СНТ.

Так, риелтор Сергей Прончев, работающий в Подмосковье с 2001 года, не наблюдает какого-либо бума таких покупок. По его словам, дом за обозначенные 200-300 тысяч рублей найти можно, но с серьезными оговорками.

«Но во-первых, это будет окраина региона, никак не ближнее Подмосковье. А во-вторых, сам дом, скорее всего, будет в таком состоянии, что его ремонт будет стоить в несколько раз дороже. Если дом зимой не отапливался, в нем накопилась плесень, которую никак не убрать», — объяснил Прончев.

Главная скрытая угроза — многолетняя сырость и плесень в неотапливаемых зимой строениях, избавиться от которой практически невозможно. Часто логичнее и дешевле такой дом снести, а на его месте построить новый. За 500-700 тысяч рублей, по мнению Прончева, уже можно найти более адекватный вариант, не требующий титанических вложений.

Второе слабое место этой идиллической схемы — карьерная составляющая. HR-специалист Александр Брюхов отмечает, что пик доступности удаленной работы, пришедшийся на пандемию, остался в прошлом. Компании массово возвращаются к офисному или гибридному формату. Удаленку, по его словам, чаще предлагают самым опытным специалистам, за которыми не нужно следить. Это значит, что стабильно работать из загородного дома, особенно молодым специалистам без большого опыта, становится все сложнее.

Таким образом, условный зумер, купивший дачу за 200 тысяч, в перспективе может остаться на улице из-за невозможности удержаться или найти удаленную работу. Разве что придется купить машину и преодолевать огромный путь ради работы в офисе.

