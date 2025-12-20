«Славянский взгляд» стал вирусным трендом в соцсетях

В социальных сетях появился новый вирусный тренд, получивший название «славянский взгляд» или slavic stare. Мировой интерес к этому феномену за последнюю неделю вырос более чем в пять раз, отмечает РИА Новости.

Пользователи интернета по всему миру пытаются воспроизвести особое выражение лица — серьезный, глубокий и хладнокровный взгляд, который часто ассоциируют с внешностью славянских женщин. Нередко этот образ связывают с первой леди США Меланией Трамп.

Популярность тренда подтверждается статистикой. Количество запросов видео на YouTube по словосочетанию «Slavic stare» с 12 по 19 декабря увеличилось более чем на 430%. Поиск соответствующих изображений в интернете вырос почти вдвое (на 102%).

География интереса к тренду обширна. За последний месяц наибольшую активность в просмотре такого контента проявляли пользователи из России, Афганистана, Германии и Китая. При этом рекордный рост поиска картинок со «славянским взглядом» зафиксирован на Фолклендских островах.

Около 65% пользователей ищут видео и изображения, связанные с этим трендом, с мобильных устройств.

Основными площадками для распространения контента стали Instagram*, TikTok и Reddit, где пользователи активно публикуют свои попытки повторить «идеальный славянский взгляд».

*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.