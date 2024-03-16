Коты-наблюдатели присутствуют на избирательных участках Подмосковья

На избирательных участках Подмосковья в ходе голосования на выборах президента России жителей встречают «коты-наблюдатели».

Так, в лыткаринской гимназии № 7 за процедурой голосования наблюдает кошка Марта, на избирательном участке в ДК «Текстильщик» в Волоколамске — кошка Маша.

Напомним, что голосование будет длиться еще два дня — 16 и 17 марта. Избирательные участки в регионе работают с 8:00 до 20:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что на избирательных участках во время голосования на выборах президента России важно обеспечить дисциплину, порядок и легитимность.