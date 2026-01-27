Коуч дала совет женщине, которая во время секса с мужем воображает его красивого друга

54-летняя женщина, состоящая в счастливом, по ее словам, браке 28 лет, столкнулась с деликатной проблемой, пишет издание Metro.

Во время интимной близости с мужем она непроизвольно начинает воображать его друга, который с годами сохранил привлекательную внешность, в то время как ее супруг располнел и перестал быть для нее объектом сексуального желания.

Женщина признается, что не уверена, живет ли она с мужчиной своей мечты. Кроме того, ранье она даже утешала этого друга после его неудачных романов.

Помочь разобраться ей решила коуч Лаура Коллинз. По ее мнению, эта ситуация объяснима: совместная жизнь пары стала слишком предсказуемой и однообразной, поэтому фантазии о другом партнере — естественное явление.

Однако эксперт предостерегла женщину от необдуманных шагов. Она предполагает, что, если бы тот самый «мужчина мечты» испытывал взаимные чувства и намерения, он бы уже давно сделал первый шаг за многие годы знакомства.

Коллинз настойчиво рекомендует паре не идти на поводу у страсти, которая может разрушить семью и принести всем участникам боль и сожаление. Более разумным и безопасным путем она видит совместную работу над освежением отношений под руководством семейного терапевта.

Ранее успешные женщины рассказали, почему годами терпят измены своих мужей.