«Не задаю вопросов, чтобы не услышать ответ»: успешные женщины раскрыли, почему годами терпят измены

Известный сексолог Трейси Кокс провела серию откровенных бесед с успешными и состоявшимися женщинами, чтобы понять, почему они годами сохраняют браки с неверными супругами. Истории молчаливых жен опубликованы в издании Daily Mail.

Специалист пришла к выводу, что многие внешне благополучные союзы держатся на негласном договоре, где одна сторона сознательно не задает вопросов, а другая — тщательно скрывает сторонние романы.

Одна из собеседниц, чей брак длится более четверти века, призналась, что со временем полностью потеряла интерес к интимной близости с мужем. При этом разрушать семью она не захотела.

Выход был найден в открытом, но строго конфиденциальном соглашении: муж получил возможность заводить связи на стороне при условии абсолютной скрытности. По словам женщины, это решение снизило напряжение в паре, супруги перестали ссориться из-за отсутствия секса, и атмосфера в доме значительно улучшилась.

Другая участница беседы объяснила свою позицию иначе. Ее супруг увлечен практиками, связанными с доминированием и подчинением, которые ей неприемлемы. Позволяя ему реализовывать эти интересы вне брака, она считает, что делает мужа счастливым, одновременно сохраняя собственное достоинство и целостность семьи.

Кокс отмечает, что одним из ключевых факторов, заставляющих мириться с неверностью, часто являются экономические причины. Когда мужчина обеспечивает материальное благополучие, высокий социальный статус и уровень жизни, который женщина не может или не хочет терять, многие предпочитают закрывать глаза на его поведение.

Для некоторых это также способ избежать нежелательной интимной близости, сохранив при этом формальные отношения.

