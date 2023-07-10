Ковальчук удивила фанатов своей фигурой после вторых родов

Как сообщает портал «Дни.ру» , у звездной пары Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова появился еще один ребенок. Только многие поклонники не верят, что его рожала сама певица.

Все дело в ее стройной фигуре. Недавно она опубликовала видео, на котором выглядит так, будто бы вообще не была в положении. Это заметили и подчеркнули комментаторы. Они осыпали звезду комплиментами о внешности. Наверняка Ковальчук приложила немало усилий, чтобы вернуться к прежней форме.

Сейчас сорокалетняя певица восстанавливается в загородном доме, где и поддерживает связь с фанатами в соцсетях. К слову, первого ребенка она родила еще в 2017 году. Сейчас одна из самых счастливых и крепких пар на отечественной эстраде активно растить второго.