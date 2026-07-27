Не суйте телефон в холодильник, если он кипятится в кармане: спасатели гаджетов назвали простые лайфхаки от перегрева

Когда столбик термометра зашкаливает, смартфон превращается в мини-печь, но паниковать рано — журналисты раскрыли несколько хитростей, которые вернут гаджет к жизни, не выключая его, причем один из популярных «народных» методов оказался смертельно опасным. Об этом сообщает BGR.

Летняя жара — главный враг мобильной электроники. Эксперты обратили внимание: перегрев устройства чреват не только тормозами и вылетающими приложениями, но и серьезными поломками вплоть до взрыва аккумулятора. Однако выключать телефон не обязательно — специалисты предложили альтернативу. Первым делом советуют зачистить фон: закрыть все приложения, работающие в фоновом режиме, и обязательно завершить мобильные игры, которые грузят процессор по полной. Следующий шаг — разорвать все беспроводные связи. Wi-Fi и Bluetooth создают дополнительное тепловыделение, поэтому их стоит отключить, а еще лучше перевести девайс в авиарежим. Яркость экрана тоже лучше убавить до минимума — дисплей один из главных греющих элементов.

Но самый простой и часто игнорируемый способ — снять чехол. Многие силиконовые и пластиковые «броники» работают как термошуба, не давая теплу уходить наружу. После этого аппарат можно положить рядом с работающим вентилятором — обдув действительно помогает. А вот засовывать телефон в холодильник или морозилку строжайше запрещено: резкий перепад температур конденсирует влагу внутри, что гарантирует короткое замыкание и окончательную гибель начинки.



Ранее нейросети стали угрозой для офисных работников.