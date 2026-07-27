Тайна кавказского долголетия: глухое село с населением в пару тысяч обогнало всю Россию по числу 90-летних

Где-то в горах Северной Осетии бьют мировые рекорды, о которых молчат ток-шоу: село Сурх-Дигора снова взяло планку по числу людей, перешагнувших 90-летний рубеж — и это не генетика и не чудо, а целая философия, которую местные передают из уст в уста. Об этом сообщает Lenta.ru.

Региональный портал «15-й Регион» сообщил: Сурх-Дигора официально подтвердила четвертый рекорд — сейчас здесь живут 19 человек старше 90 лет. Первые два достижения были зафиксированы в 2021 и 2025 годах, а первый раз село попало в Книгу рекордов России еще в 2020-м, но тогда по совершенно другой номинации — наибольшее число членов Союза писателей на душу населения. Теперь же местные власти решили сделать ставку на долгожительство, и, судя по результатам, это удалось на славу.

Инициатором трех последних рекордов выступил врио главы администрации Сурх-Дигоры Олег Марзоев. Он лично поздравил старейшин и пожелал селу дальнейшего процветания, отметив, что каждый новый рекорд — это не просто цифры, а живая история людей, которые видели войну, перестройку и смену эпох. Марзоев не раскрывает секретов местного долголетия, но местные поговаривают о чистом горном воздухе, отсутствии стресса и домашнем питании без химии. Скептики, правда, иронизируют, что дело может быть в отдаленности от цивилизации — до ближайшего города ехать полдня, и неохота лишний раз нервничать.



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