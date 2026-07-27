Самое милое видео лета: влюбенные пенсионеры из Балашихи покорили соцсети

В соцсетях завирусилось видео из балашихинского ЖК: пожилой мужчина раскачивает на детских качелях свою супругу. Несмотря на то что конструкция рассчитана на малышей, случай вызвал у очевидцев исключительно теплые эмоции. Ролик, снятый очевидцами, стремительно разлетелся по пабликам, собрав тысячи восторженных комментариев, сообщает REGIONS , ссылаясь на канал «Железнодорожный Life».

На видео слышен звонкий смех супругов: бабушка держится за поручни, а дедушка раскачивает ее все сильнее. Пользователи сети не сдерживают эмоций.

«Это самое милое, что я видел за последний год. Ребята, спасибо за настроение, просто слезы радости!» — комментируют пользователи Сети.

Психолог и немедицинский психотерапевт Марина Гринвальд в беседе с REGIONS объяснила, что в преклонном возрасте у людей повышается выработка окситоцина — так называемого гормона любви и доверия. Именно он, по словам эксперта, делает пожилых людей более мягкими, сентиментальными и побуждает их совершать милые чудачества, не оглядываясь на мнение окружающих.

Гринвальд также отметила, что бурная и исключительно положительная реакция пользователей соцсетей на подобные видео абсолютно естественна. В сознании большинства людей образ добрых бабушек и дедушек прочно ассоциируется с безопасностью, теплом и искренностью.

Всего за сутки видео с влюбленными пенсионерами из Балашихи набрало тысячи просмотров. Большинство пользователей признались, что эти несколько секунд чистого счастья помогли им зарядиться позитивом и по-новому взглянуть на будничную суету.

Балашихинский флешмоб оказался далеко не единственным случаем, когда пожилые люди попадали в объективы камер. Летом 2025 года похожее видео обрело всероссийскую известность — жительница Саратова запечатлела двух пенсионерок, которые со смехом раскачивались на дворовых качелях. В прошлом году жители Санкт-Петербурга сняли пару пенсионеров, катавшихся на местном аттракционе. Кадры, где пенсионерка беспокоилась, чтобы ее супруг не пострадал, стали символом того, что радость можно найти в самых простых вещах.