Цирковые жако с 10-летним стажем сменили гастроли на одинцовский парк

Два харизматичных жако с десятилетним цирковым стажем сменили гастрольные маршруты на уютный «Зоотеррий» в парке «Раздолье» Одинцова. Челси и Фараон уже стали главными любимцами посетителей, а их хозяйка и тренер Наталья раскрыла секреты ухода за пернатыми артистами, их меню и особенности характера — в материале REGIONS .

Два характера — одна команда

У каждой из пернатых звезд — своя роль. Челси, по словам хозяйки, перфекционист до кончиков перьев: ответственный, собранный, настоящий отличник. Фараон — полная противоположность: прирожденный авантюрист, который, однако, предпочитает двигаться в собственном неторопливом ритме.

За плечами обоих — 17 лет рядом с бывшей воздушной гимнасткой Натальей Херц, которая стала для них не просто тренером, но и другом, няней и главным зрителем. Вместе они прошли путь от пушистых птенцов до цирковых виртуозов: первые трюки, закулисные волнения, дороги и гастроли.

Секрет формы и блестящего оперения

Эффектный внешний вид Челси и Фараона — результат правильного питания. В ежедневном меню артистов — фрукты, овощи, ягоды и орехи. Особый деликатес, который попугаи обожают превыше всего, — червивые яблоки. Точнее, то, что внутри них.

Хозяйка раскрыла гастрономический секрет: именно ради гусениц пернатые готовы трудиться над яблоками. Главный гонорар за удачное выступление — кедровый орешек.

Попасть на шоу может каждый

По выходным в парке проходит авторская программа «В гостях у попугаев!» — 40 минут, которые не забудут ни дети, ни взрослые. Гости могут покормить птиц и пообщаться с ними, а самое захватывающее — совместная репетиция циркового номера с Челси и Фараоном. В перерывах посетителям раскрывают удивительные факты о жизни экзотических птиц, а на прощание каждый уносит яркие фотографии.