Скамейка в бегах: в Химках неизвестный приковал лавку цепью к дереву

В Химках развернулась настоящая детективная история. Жители ЖК «Город Набережных» обратились на портал «Добродел» с просьбой установить скамейки в местном сквере. Специалисты оперативно привезли лавочки, но одна из них не простояла и недели — ее кто-то украл средь бела дня. Позже пропажу нашли в кустах, а затем неизвестный приковал ее цепью на замок к дереву. Подмосковный юрист Андрей Мелентьев рассказал REGIONS , какое наказание грозит «скамеечному вору».

Как пропала и нашлась лавка

Жительница «Города Набережных» написала на «Добродел» с просьбой благоустроить сквер. Скамейки установили быстро, но радость отдыхающих оказалась недолгой — одна из них исчезла. Позже ее обнаружили в кустах неподалеку от дома. Химчанка попыталась вернуть конструкцию на место, но в одиночку справиться не смогла и позвала соседей на помощь.

Однако, пока жители собирались с силами, похититель приковал лавку цепью на замок к ближайшему дереву. Теперь активисты гадают над его мотивами и ищут злоумышленника.

Что говорит закон

Юрист Андрей Мелентьев пояснил: хотя история выглядит как анекдот, по закону это повод для серьезного разбирательства. Ключевой нюанс — мотивы. Если лавку спрятали, чтобы позже увезти на дачу, это квалифицируется как покушение на кражу. Если же человек просто «застолбил» место в сквере и закрыл его от соседей, то речь идет о самоуправстве.

«За тайное хищение чужого имущества суд может назначить весьма суровое наказание от штрафа в размере до ₽80 тыс. вплоть до реального лишения свободы на срок до двух лет», — прокомментировал Мелентьев.

Поскольку уличная мебель по госпрограммам обычно стоит дороже ₽2500, дело может перейти из административного в уголовное. Если же участковый не найдет умысла на хищение, уголовного дела удастся избежать.