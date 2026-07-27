С начала года в учебно-курсовом комбинате ЖКХ Подмосковья прошли обучение более 3 тыс. человек
Свыше 3 тыс. человек обучились в учебно-курсовом комбинате ЖКХ Подмосковья
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
С начала 2026 года в учебно-курсовом комбинате ЖКХ Подмосковья прошли обучение более 3,1 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Обучение прошли около 1 тыс. представителей управляющих компаний и свыше 1,8 тыс. специалистов ресурсоснабжающих организаций. Более 2,4 тыс. человек прошли проверку знаний, 466 — профессиональную подготовку, 219 — повышение квалификации, 34 — профессиональную переподготовку.
«Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — подчеркнул министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход модернизации теплоснабжения в Лобне.