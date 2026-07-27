С начала года в учебно-курсовом комбинате ЖКХ Подмосковья прошли обучение более 3 тыс. человек

Свыше 3 тыс. человек обучились в учебно-курсовом комбинате ЖКХ Подмосковья

Официально

Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]

С начала 2026 года в учебно-курсовом комбинате ЖКХ Подмосковья прошли обучение более 3,1 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Обучение прошли около 1 тыс. представителей управляющих компаний и свыше 1,8 тыс. специалистов ресурсоснабжающих организаций. Более 2,4 тыс. человек прошли проверку знаний, 466 — профессиональную подготовку, 219 — повышение квалификации, 34 — профессиональную переподготовку.

«Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — подчеркнул министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход модернизации теплоснабжения в Лобне.

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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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