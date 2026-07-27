Opel в бананах: жители ЖК в Одинцове гадают над мотивами шутников с фруктами

Утро жителей ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове началось с необычного зрелища. Владелец припаркованного во дворе Opel перед выездом на работу обнаружил, что его иномарка буквально обвешана бананами, пишет REGIONS со ссылкой на МАХ «ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка».

Миф или реальность?

Автомобильный эксперт Елена Ступенькова назвала слухи о банановых метках интернет-мифом. По ее словам, настоящие преступники действуют гораздо незаметнее и не станут привлекать внимание яркими фруктами.

«Реальные преступники действуют гораздо тише, тоньше и профессиональнее, избегая любого лишнего внимания со стороны прохожих и владельца. Яркие бананы на машине привлекут весь двор, что угонщикам абсолютно не нужно. Настоящие злоумышленники используют едва заметные, но понятные для „своих“ маркеры», — добавила Ступенькова.

Эксперт перечислила современные уловки злоумышленников: незаметное рекламное объявление под дворником или засохшая жвачка под ручкой двери. Так они проверяют, насколько регулярно владелец пользуется авто.

Как защитить машину

Ступенькова советует не паниковать при обнаружении странных предметов, но проявлять бдительность. Если рядом с машиной регулярно крутятся подозрительные люди, стоит обратиться в полицию.

В качестве профилактики угонов эксперт рекомендует парковаться на освещенных участках, попадающих в зону обзора камер «Безопасный регион» или домового видеонаблюдения. Также перед поездкой полезно совершать быстрый визуальный осмотр автомобиля.

Личность «банановых декораторов» сейчас пытаются установить по записям камер подъездного видеонаблюдения.