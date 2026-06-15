«Коварный и тихий убийца»: гинеколог объяснила, почему рак яичников легко спутать с проблемами ЖКТ

Онколог-гинеколог Сампаду Десаи и онколог Шона Наг в интервью The Times of India предупредили , что рак яичников может протекать без симптомов или маскироваться под заболевания желудочно-кишечного тракта. Врачи назвали эту болезнь одним из самых коварных видов онкологии, поскольку на ранних стадиях она практически никак себя не проявляет.

Десаи пояснила, что симптомы рака яичников обычно очень неспецифичны: чувство переполнения желудка, которое наступает слишком рано, вздутие живота, дискомфорт в верхней части живота и плохое пищеварение. Наг добавила, что многие женщины до постановки диагноза замечали у себя вздутие и легкую боль в нижней части живота или в области таза, а также сбои менструального цикла.

Для выявления рака яичников нет специального теста, как для рака молочной железы или шейки матки. Поэтому важно регулярно посещать гинеколога и внимательно следить за изменениями, особенно если в семье были случаи рака груди, яичников или кишечника.