Коварный обман под видом благоустройства двора: почему нельзя кликать на добрые дела в сети

Коммунальный капкан: 5 главных схем обмана в сфере ЖКХ по итогам мая

По итогам последнего месяца весеннего периода абсолютным лидером среди преступных алгоритмов в коммунальном секторе стали фиктивные извещения о наличии непогашенных задолженностей по коммунальным услугам. Соответствующие аналитические сведения предоставил информационному агентству РИА «Новости» заслуженный юрист Российской Федерации и руководитель профильного просветительского проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев.

Специалисты указанной организации провели глубокий детальный анализ 5 наиболее часто встречающихся методов нелегального изъятия денежных средств у населения под предлогом оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства. Каждая из этих схем базируется на методах психологического давления и методологии социальной инженерии.

Атаки от имени фальшивых ведомств и фальсификация чатов управляющих компаний

Наиболее массовым и распространенным способом обмана эксперты признали рассылку электронных писем и интерактивных сообщений в мессенджерах от лица несуществующей структуры под названием «Инфоцентр ЖКХ». В тексте уведомления пользователю настойчиво сообщают о том, что он якобы грубо нарушил установленные сроки внесения платежей, в связи с чем ему были начислены штрафные санкции и пени, сформировавшие крупный долг. Чтобы аннулировать данные финансовые претензии, человеку настоятельно рекомендуют оперативно совершить переход по прикрепленной вредоносной ссылке.

Второе место в антирейтинге прочно удерживает мошенническая кампания, замаскированная под официальные требования со стороны легитимной управляющей компании. Злоумышленники рассылают сообщения о необходимости срочной актуализации персональных данных собственников недвижимости. Как пояснил Иван Соловьев, подобные фальшивые уведомления аферисты зачастую дублируют внутри специально смоделированных фейковых чатов многоквартирных домов, которые создаются исключительно ради проведения точечной психологической атаки. В дальнейшем от жертвы требуют подтвердить совершение операции путем ввода конфиденциального цифрового кода из СМС или клика по интерактивному адресу.

Спекуляции на теме модернизации домофонов и фиктивное онлайн-голосование

Тройку самых опасных преступных алгоритмов замыкает модернизированный сценарий, связанный с установкой нового домофонного оборудования на подъездные двери. В рамках этого метода преступники используют легенду о якобы состоявшемся легитимном решении общего собрания собственников жилья, на котором будущая жертва по стечению обстоятельств отсутствовала. Чтобы инициированная процедура обрела законную силу, владельцу квартиры настойчиво предлагают пройти удаленное онлайн-голосование, задействовав для этого присланную фишинговую ссылку.

Липовые платежные документы и фальшивая благотворительность

На четвертой позиции аналитического перечня расположился метод использования поддельных бумажных или электронных квитанций. В таких фальшивках от людей требуют в срочном порядке осуществить сверку расчетов по приборам учета либо незамедлительно погасить выдуманный налог на недвижимое имущество.

Наконец, замыкает антирейтинг из 5 схем интерактивное голосование в сети Интернет за реализацию различных социально значимых и добрых инициатив во дворе. Жильцам предлагают поддержать проекты по обустройству цветочных клумб на придомовой территории, ремонту дорожного полотна, покраске уличных лавочек или монтажу защитных навесов. Для выражения своей гражданской позиции человеку, по заверению аферистов, достаточно лишь нажать на присланную ссылку, переход по которой в реальности открывает преступникам доступ к личным кабинетам граждан или их банковским счетам.