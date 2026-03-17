Ковать кадры: как новый перечень профессий изменит рынок труда в Подмосковье

Правительство России утвердило перечень профессий и специальностей, от которых зависит будущая технологическая независимость страны. В списке — более 500 позиций: от IT-специалистов и инженеров до медиков и исследователей в области ядерной энергетики. Для Подмосковья, где сосредоточены восемь наукоградов и десятки высокотехнологичных производств, этот документ станет не просто формальностью, а реальным драйвером развития. Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев в беседе с REGIONS объяснил, как федеральное решение отразится на рынке труда региона.

Понедельник, 16 марта, стал важной датой для системы профессионального образования. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень специальностей, которые объявлены приоритетными для страны. В документе — более 500 профессий по 300 образовательным программам в колледжах и вузах и около 400 научных специальностей. Список внушительный и охватывает практически все сферы, без которых невозможно представить технологический суверенитет.

В перечне: IT и вычислительная техника, электроника и связь, криптография, фотоника, биотехнологии, ядерная энергетика, авиация и космос, медицина и фармацевтика. Проще говоря, все то, что сегодня называют «экономикой будущего».

Для Московской области этот список не просто набор абстрактных терминов, а прямое руководство к действию. Регион давно специализируется на высоких технологиях: восемь наукоградов, мощные промышленные кластеры, исследовательские центры.

«Для Московской области, которая является регионом лидером как в развитии высокотехнологичных сфер и мощных производств, так и в развитии науки — в Подмосковье восемь наукоградов, — принятие правительством перечня профессий и специальностей, от которых зависит технологическая независимость, однозначно станет драйвером еще более динамичного развития», — рассказал он REGIONS.

По словам депутата, практически все ключевые позиции из утвержденного списка уже сегодня востребованы в Подмосковье. Промышленным кластерам нужны инженеры, медицинским центрам — врачи и исследователи, наукоградам — молодые ученые. Новый документ гарантирует, что дефицит кадров в этих сферах будет закрываться планомерно и качественно.

Голубев подчеркнул, что это гарантирует качественное обеспечение базовых секторов квалифицированными специалистами и научными работниками, что критически важно при стратегическом планировании экономики региона.

Что изменится для студентов и выпускников? Самое главное — количество бюджетных мест по приоритетным направлениям будет расти. Правительство уже анонсировало увеличение контрольных цифр приема именно по тем специальностям, которые вошли в перечень. Кроме того, продолжится поддержка талантливых студентов президентскими и правительственными стипендиями.

Параллельно с обновлением образовательных программ государство развивает инфраструктуру. Создаются новые суперкомпьютерные центры, расширяются возможности для высокопроизводительных вычислений. Речь идет о вещах, без которых сегодня невозможно моделирование новых материалов, разработка лекарств или сложные климатические расчеты.

Для Подмосковья такая комплексная поддержка означает, что местные вузы и колледжи будут получать больше ресурсов на подготовку специалистов. А выпускники — больше шансов найти работу по специальности, не уезжая из региона. Восемь наукоградов, десятки предприятий и исследовательских центров ждут именно тех, кто попал в новый приоритетный список.

По замыслу, комбинация обновленных образовательных программ, целевой подготовки и современной технической базы должна обеспечить российским регионам устойчивый кадровый фундамент. Для Подмосковья, которое и так находится на передовой технологического развития, это шанс закрепить лидерство и подтвердить статус территории, где наука и производство работают на общий результат.

Ранее сообщалось, что эксперт Гончар назвала список приоритетных профессий картой будущего рынка труда.