Ковчег с частицей святых мощей святителя Тихона привезут в храмы Подмосковья

Ковчег с частицей святых мощей святителя Тихона — патриарха Московского и всея Руси будет принесен во все епархии Московской митрополии в период с 29 сентября по 8 октября.

Святыню привезут в Подмосковье в рамках празднования 100-летия со дня блаженной кончины святителя Тихона — патриарха Московского и всея Руси, которое Русская православная церковь отмечает в этом году.

Так, 29–30 сентября святыня буден принесена в Коломенскую епархию. Место служения — Троицкий храм в Коломне. С 1 по 2 октября ковчег будет находиться в Подольской епархии. Места служения — Воскресенский храм и Троицкий кафедральный собор Подольска.

3 и 4 октября святыня будет находиться в Одинцовской епархии. Место служения — Иоанно-Предтеченский храм Лесного городка. С 5 по 6 октября поклониться святыне можно будет в Сергиево-Посадской епархии. Служения пройдут в Сретенском храме Пушкино и Храме новомучеников и исповедников Российских в Мытищах. 7 и 8 октября — время пребывания святыни в Балашихинской епархии. Места служения — Богоявленский собор в Ногинске и Троицкий храм в Реутове.

