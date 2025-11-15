Ковчег с мощами святителя Иннокентия отправляется в масштабное сибирское путешествие

В Омскую область доставят ковчег с честной главой святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского и просветителя Сибири и Америки. Торжественная встреча святыни назначена на 15 ноября в Успенском кафедральном соборе, где она будет находиться до 4 декабря, пишет Новый Омск .

После пребывания в Омске ковчег направят в другие епархии митрополии. В Тарской епархии мощи разместят с 5 по 11 декабря, в Исилькульской — с 12 по 18 декабря, а в Калачинской — с 19 по 25 декабря.

Паломнический маршрут приурочен к 200-летию начала миссионерского служения святителя Иннокентия. Программа охватывает 38 епархий Сибири и Дальнего Востока, включая территории, связанные с его деятельностью, сообщили организаторы шествия.

