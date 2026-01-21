«Ковер в уборной вместо теплой спальни». Киевский блогер переехал жить в туалет из-за холода в квартире

Из-за низкой температуры и отсутствия центрального отопления житель Киева Андрей Мартыненко был вынужден кардинально изменить свои бытовые условия. Как сообщает «Газета.Ru», блогер, проживающий в просторной трехкомнатной квартире, фактически переселился в санузел, так как остальные помещения стали непригодны для жизни.

По словам Мартыненко, в жилых комнатах невыносимо холодно, и единственным относительно теплым местом остался туалет. На площади в 105 квадратных метров реально обитаемой теперь является лишь эта небольшая комната. Здесь мужчина организовал подобие кухни, постелил на пол ковер для сна и использует газовую горелку в качестве источника тепла.

Проблема носит системный характер: сильные морозы и перебои с энергоснабжением серьезно осложнили жизнь в столице. Как отмечается в материале, из-за дефицита электричества и топлива часть магазинов приостановила работу. По словам киевлянки Нины, поддерживающей связь с оставшимися в городе друзьями, некоторые жители вынуждены согреваться на улице у открытого огня.

Ранее сообщалось о том, что мэр Кличко призвал жителей Киева покинуть город.