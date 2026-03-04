В Красногорске открыли Парту Героя в честь бойца СВО Сергея Рулева

В подмосковном Красногорске увековечили память участника специальной военной операции Сергея Рулева, посмертно награжденного Орденом Мужества. Торжественная церемония открытия «Парты Героя» прошла в Образовательном центре «Вершина» при поддержке местного отделения партии «Единая Россия». На мероприятии присутствовала семья погибшего бойца — жена Светлана и дети Полина, Матвей и Милана.

Руководитель фракции «Единая Россия» в окружном Совете депутатов Богдан Андриянов, обращаясь к родным, подчеркнул, что жизнь Сергея Рулева является образцом истинного служения Отечеству. По его словам, проект «Парта Героя» позволяет школьникам узнавать о подвигах людей, живших с ними по соседству. Андриянов выразил уверенность, что героизм бойца поможет красногорским ребятам выбрать правильные жизненные ориентиры и примеры для подражания.

Сергей Рулев получил повестку на военные сборы в мае 2024 года. Не раздумывая, он подписал контракт с Министерством Обороны, задавшись вопросом: «Кто, если не я?». В составе штурмовой роты 254-го гвардейского полка имени Александра Матросова он отправился выполнять боевые задачи.

В августе 2024 года при освобождении поселка Невское в ЛНР боец попал в окружение вместе с товарищами. В неравном бою он получил тяжелое осколочное ранение, оказавшееся смертельным. Сослуживцы вспоминают его бесстрашие и отвагу, которые вдохновляли личный состав в самые трудные минуты. Похоронен герой с воинскими почестями на Федеральном военном мемориале «Пантеон».

Память о Сергее Рулеве теперь хранят два знаковых места: мемориальная доска на доме в Путилкове, где он жил, и «Парта Героя» в школе, где учатся его дети. На парте размещена фотография бойца и информация о его биографии и боевых заслугах.