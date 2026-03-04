«Ковригинские паучки»: как жители Павловского Посада плетут сети и собирают гуманитарку

Во вторник, 3 марта, глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов совместно с председателем Совета депутатов муниципалитета Романом Тикуновым встретились с настоящими героями нашего времени – активистами волонтерской организации «Ковригинские паучки».

Мероприятие прошло в Ковригинском Доме культуры.

«Это была особенная встреча, где мы выразили искреннюю благодарность и вручили заслуженные награды людям, чей труд стал примером!» — отметил Денис Олегович.

Встреча жителей с Романом Игоревичем заложила основу для создания движения. Формирование инициативной группы проходило быстро. 13 ноября 2025 года началось обучение по технике плетения маскировочных сетей. Участники движения считают официальной датой рождения «Ковригинских паучков» 15 ноября.

За четыре месяца работы волонтеры из Павловского Посада добились больших результатов. Их помощь обширная. Добровольцы плетут маскировочные сети. В декабре 2025 года они передали 25 сетей в составе крупнейшего в истории округа гуманитарного конвоя. По итогам февраля 2026 года общее количество изделий достигло 39 единиц.

Волонтеры занимаются оказанием гуманитарной помощи: собрано медикаментов на 150 тыс. руб., а также продуктов питания и теплой одежды — еще на 150 тыс. руб. Работа проводилась совместно с фондом «Защитники Отечества».

Отдельного внимания заслуживает то, что работа полностью финансируется за счет пожертвований. Собранная сумма в 356 тыс. руб. была направлена на приобретение специальных нитей, основ для маскировочных сетей и спанбонда.

«Спасибо всем жителям, особенно шести женщинам – матерям и женам погибших бойцов, внесшим значительный вклад «Ковригинские паучки» – это настоящая межпоколенческая команда: 1 руководитель и более 10 активных участников, а также 15 детей и подростков от 10 до 18 лет, которые занимаются нарезкой лент и оплеткой контуров», — сказал глава округа.

Организация превратилась в настоящий ресурсный центр, который снабжает всем необходимым Крупинский филиал Павлово-Посадского техникума. Его студенты активно подключились к этой значимой деятельности.