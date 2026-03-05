Ковш уперся в святыню: тракторист нашел спрятанную икону в руинах

В Салаватском районе республики рабочие обнаружили уникальную находку. Во время разбора аварийного здания тракторист наткнулся на старинный образ, который пролежал в руинах не одно десятилетие, сообщает ГР.

В селе Еланыш Салаватского района Башкирии рабочие обнаружили уникальный артефакт — старинную икону, датируемую дореволюционным периодом. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», святыня была найдена среди обломков аварийного дома, который пошел под снос. На образ случайно наткнулся местный тракторист во время управления спецтехникой. Мужчина рассказал, что неожиданно почувствовал сопротивление ковша, после чего решил приостановить работу и осмотреть место.

Прибывшие специалисты предположили, что икону спрятали в стене или перекрытии еще в царские времена, стремясь уберечь святыню от поругания или попадания в чужие руки. На образе изображена княжна Иулиания Ольганская. Этот лик входит в число Собора святых отцов Киево-Печерской лавры. В православной традиции Иулиания Ольганская считается покровительницей женщин и хранительницей семейного очага.

Телеканал продемонстрировал снимок найденной иконы в эфире новостной программы. Дальнейшая судьба образа пока неизвестна, однако находка уже привлекла внимание местных жителей и историков.