Кожа да кости на пляже: где в Подмосковье отдыхают нудисты и что за это грозит

Любители естественного загара отмечают международный День нудиста 14 июля. В Подмосковье официально таких пляжей нет, однако постоянные места отдыха без одежды среди искушенной публики известны. REGIONS выяснил, где можно присоединиться к этому движению, что говорит закон и почему врачи советуют быть предельно осторожными.

На карте Московской области нет ни одного официального муниципального пляжа для нудистов, но неофициальная география таких мест существует десятилетиями. Самый известный объект — участок у Клязьминского водохранилища неподалеку от бухты Радости. Также в списке упоминаются отдельные уединенные уголки на Истринском и Пироговском водохранилищах, хотя они никогда не имели официального статуса.

Один из приверженцев такого образа жизни Александр Котомин рассказал, что впервые пришел к этому еще в студенческие годы. Для него это не столько пляжное увлечение, сколько философия: голый там, где можно, и одетый там, где нужно. По его наблюдениям, найти подходящее место несложно — достаточно отойти подальше от публичных зон. Например, на одном из танцевальных фестивалей были организованы две раздельные купальные зоны: для семейного отдыха и для тех, кто предпочитает купаться без одежды. Негативная реакция окружающих, по его словам, встречается реже, чем принято думать.

Однако с юридической точки зрения ситуация неоднозначна. Юрист Андрей Лаврентьев пояснил, что отсутствие одежды как таковое законом не запрещено, но все зависит от контекста. В уединенном месте, где никто не мешает окружающим, вопросов обычно не возникает. Но на обычном общественном пляже в присутствии семей с детьми такое поведение может стать основанием для обращения в полицию. В худшем случае действия квалифицируют как мелкое хулиганство. Поэтому специалист советует выбирать максимально удаленные уголки и помнить об интересах других отдыхающих.

Медики также предупреждают о рисках. Врач-дерматолог Красногорской больницы Марина Русак обращает внимание: кожа и слизистые половых органов гораздо чувствительнее к ультрафиолету, поэтому ожоги наступают быстрее, а при многократном воздействии возрастает риск развития злокачественных новообразований. К тому же в загрязненной воде возрастает вероятность контакта слизистых с бактериями, что чревато воспалениями и кишечными инфекциями. Песок, камни и ракушки могут оставить микротравмы. Особую осторожность стоит проявлять детям, обладателям большого количества родинок и людям с заболеваниями кожи. Даже при нудистском подходе к загару рекомендуется использовать солнцезащитные средства и выбирать только проверенные водоемы.