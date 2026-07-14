Итоги объезда территорий: в Электрогорске обсудили благоустройство и ремонт спортивных объектов

Маршрут начался с Некрасовских карьеров, где тренируются местные лыжники. Вместе со спортсменами Александром Шелаевым и Владимиром Королевым глава осмотрел трассу. Из-за подтопления некоторых участков принято решение экстренно направить сюда спецтехнику для отвода воды. В планах — увеличить дистанцию до 5 километров, чтобы любители «Электрогорской лыжни» могли проводить полноценные марафонские тренировки.



В городском парке комиссия проверила регулярность покоса травы. Здесь же было дано поручение обновить краску на праздничных павильонах, в которых во время массовых гуляний организуют чаепития.



Следующей точкой стал стадион, активно принимающий спортивные матчи по выходным. Прокат инвентаря работает исправно, территория ухожена, но резиновое покрытие у прошлогодней теплой раздевалки для конькобежцев нуждается в замене. Власти уже ведут переговоры с подрядчиком, чтобы завершить ремонтные работы до наступления холодов.



Внимание уделили и жалобам горожан. Возле дома № 52 на улице Калинина обнаружили полуразрушенные сараи. Собственнику построек направят официальное предписание. Если владелец проигнорирует требование навести порядок, аварийные сооружения демонтируют принудительно.



В завершение рейда коммунальщикам указали на зоны, требующие повышенного внимания. Так, усиленный выкос травы необходимо провести под линиями электропередачи напротив дома № 1А по улице Горького. Кроме того, службам «Мосавтодор» и МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» поручено оперативно срезать разросшиеся ветки и очистить обочины у новой дороги рядом с СНТ «Нива». Системная работа по созданию комфортной среды в городе продолжается.