Глобальные катастрофы и вымирание изменили океаническую жизнь: почему древние хозяева морей уступили место моллюскам

Крупнейшее массовое вымирание в истории Земли могло изменить облик океанов из-за тепла и нехватки кислорода, сообщает ScienceDaily со ссылкой на исследование Стэнфордского университета. Работа, опубликованная в PNAS, объясняет, почему современные моря заняли моллюски, рыбы и морские ежи, а некогда доминировавшие в водах брахиоподы почти исчезли.

Пермско-триасовое вымирание произошло около 252 млн лет назад и уничтожило примерно 96% морских видов и 70% наземных животных. До катастрофы морское дно сотни миллионов лет занимали брахиоподы, морские лилии и другие малоподвижные донные организмы. После нее выжившие моллюски, рыбы и иглокожие начали доминировать в океанах.

Авторы исследования сравнили физиологию древних и современных морских животных. Оказалось, что сильнее всего пострадали виды, чей обмен веществ плохо справлялся с потеплением воды и падением уровня кислорода. Эти условия возникли после мощных вулканических извержений, выбросивших в атмосферу огромные объемы углекислого газа и метана.

Ведущий автор Хосе Андрес Маркес заключил, что именно поэтому сегодня на пляже чаще находят раковины моллюсков, а не брахиоподов. Руководитель исследования Эрик Сперлинг добавил, что древний кризис важен и для понимания современных процессов: сегодня океаны тоже нагреваются и теряют кислород.

Ученые также подчеркивают, что это не прямой повтор прошлого, но предупреждение. В худших сценариях потепление может приблизиться к условиям, которые когда-то запустили массовое вымирание.