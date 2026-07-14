Женщины действительно лучше справляются с несколькими делами сразу? Ответ науки

Спор о том, кто лучше справляется с несколькими задачами одновременно — мужчины или женщины, — получил неожиданную поддержку в социальном эксперименте, пишет Daily Mail, ссылаясь на публикацию в научном журнале Psychological Research. Исследователи выяснили, что мужчины и женщины в целом одинаково справлялись с параллельными заданиями, но заметная разница появилась там, где нужно было одновременно заниматься делами и поддерживать разговор.

В исследовании участвовали 78 мужчин и женщин. Ученые создали сценарий, похожий на обычную бытовую многозадачность: участники выполняли задания, искали информацию, следили за словами и параллельно отвечали на заранее записанные вопросы.

Вопросы звучали каждые 20 секунд и требовали не односложного ответа, а нормальной реакции, как в живой беседе. Женщины в среднем ответили на 24,76 вопроса из 28, а мужчины — на 20,24. Иными словами, женщины пропустили 11,6% вопросов, а мужчины — 27,7%, то есть более чем в два раза больше.

При этом качество ответов мужчин, когда они все же отвечали, было сопоставимо с качеством ответов женщин. Проблема была не в содержании, а в том, что мужчины во время других задач чаще «выпадали» из разговора.

Авторы работы в Psychological Research допускают, что мужчины могли считать беседу менее важной на фоне других заданий или просто не замечать вопросы. Ученые считают, что это может быть необходимо для работы, где общение в стрессовых и нестандартных ситуациях играет ключевую роль.