Покраска забора в жару убивает: пары растворителей опаснее, чем кажется

Покраска забора в зной — не просто неудобство, а реальная угроза здоровью, предупредил кандидат химических наук Андрей Дорохов. По его словам, при высокой температуре из краски активно испаряются летучие компоненты и организм получает двойной удар. Об этом сообщает Lenta.ru.

Особенно опасны краски на основе органических растворителей. Их пары при вдыхании вызывают головную боль, головокружение, слабость, тошноту, раздражение глаз и слизистых. Водно-дисперсионные краски, в которых меньше летучих веществ, считаются менее опасными, но и они могут навредить, особенно при длительной работе в душном пространстве. Химик советует не рисковать: если на улице больше +25°C, лучше отложить покраску до более прохладного дня.

Если же работы перенести нельзя, нужно соблюдать строгие меры безопасности: делать регулярные перерывы, много пить, использовать перчатки и респиратор с фильтрами. И главное — следить за самочувствием: при первых признаках головокружения или тошноты прекратить работу и выйти на свежий воздух. Игнорирование симптомов может привести к серьезному отравлению, которое не всегда заметно сразу.

Ранее терапевт Миронов дал советы при встрече с осой в квартире.