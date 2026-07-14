Куркума с витамином D против артрита: ученые нашли мощный природный тандем

Обычная приправа из куркумы в сочетании с витамином D оказалась мощным защитником суставов — исследователи доказали, что этот дуэт почти втрое снижает разрушение хряща при остеоартрите, уменьшая воспаление и окислительный стресс. Об этом сообщает Nutrients.

В течение 12 недель специалисты наблюдали за 30 крысами с моделированным остеоартритом коленного сустава. Животных разделили на группы: одни получали витамин D, другие — куркумин, третьи — комбинацию обоих, а контрольная группа не получала лечения. Оценивали отек, способность опираться на больную лапу, состояние хряща и уровень воспаления. По отдельности оба вещества уменьшали отек и замедляли повреждение тканей, но настоящий прорыв дало их совместное применение: толщина хряща почти сравнялась с показателями здоровых особей, а степень разрушения упала примерно в три раза по сравнению с нелеченной группой.

Авторы отметили, что тандем не только подавлял воспалительные цитокины (TNF-α, IL-1β, MCP-1), но и усиливал естественную антиоксидантную защиту организма. Это означает, что куркумин и витамин D действуют комплексно — одновременно гасят огонь воспаления и защищают клетки от окислительного удара. По словам исследователей, результаты обнадеживают, но пока речь идет только о животных, и клинические испытания на людях еще впереди.

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