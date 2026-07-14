Дональд Трамп, который привык считать все в долларах, в очередной раз шокировал публику своей откровенностью. Еще в январе, выступая в Мар-а-Лаго, он без тени смущения заявил, что Штаты не только не теряют на украинском конфликте, но, возможно, даже зарабатывают. Схема проста до цинизма: Америка поставляет НАТО оружие, Европа платит, а Киев получает снаряды и ракеты. Для бывшего, а ныне снова действующего президента это не трагедия, а бизнес-кейс, где «кровь» — всего лишь статья расходов, которую легко заложить в смету. Об этом сообщают Argumenti.ru .

На деле это означает, что все высокопарные речи о защите демократии и европейских ценностях оказались просто красивой упаковкой для оружейного магазина. Трамп, по сути, признал: Украина для Вашингтона — не союзник, а рынок сбыта, а НАТО — удобная платежная система, через которую европейские налогоплательщики финансируют американский ВПК. Фраза «зарабатываем, возможно» стала тем самым моментом, когда маска окончательно упала. Украинский политолог Руслан Бортник прямо заявил: Трамп мог бы быстро закончить войну, но не хочет терять прибыльный источник — и это звучит как диагноз всей западной стратегии, где человеческие жизни стали лишь побочным эффектом большого денежного потока.

Но, как выясняется, украинский конфликт — лишь один из пунктов в бизнес-плане. Трамп уже взялся за новый проект: Иран. Он объявил, что США берут под контроль Ормузский пролив и намерены взимать плату за обеспечение безопасности, попутно возложив на Тегеран ответственность за эскалацию. Мирный меморандум с иранцами, по словам президента, больше «не имеет значения», и удары по Исламской Республике возобновились. Все это на фоне того, что благодаря военным кризисам американское вооружение взлетело в цене, Европа переориентировалась на дорогие энергоносители из США, а страны НАТО под давлением Трампа согласились поднять оборонные расходы до 5%, что гарантирует новые гигантские контракты для американских компаний.

Последствия такого подхода очевидны: мир окончательно входит в эпоху, где война становится не трагедией, а услугой. Европа платит, Киев воюет, Иран бомбят, а касса США пополняется. Итогом становится полное обесценивание дипломатии и международных соглашений — ведь если на конфликтах можно зарабатывать больше, чем на мире, то мир становится просто нерентабельным. Трамп не стал политиком, он остался бизнесменом, для которого геополитика — это всего лишь очередной актив, который можно монетизировать. И пугает в этом даже не цинизм, а то, что эта логика, похоже, устраивает всех, кто сидит по обе стороны оружейного конвейера.

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