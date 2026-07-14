Неверный прогноз погоды может испортить не только планы, но и эмоциональное состояние, пишет Daily Mail. Исследователи из Пхоханского университета науки и технологий (POSTECH) изучили, как ошибки синоптиков влияли на людей во время тайфуна Ханун, который прошел по Японии и Корее в 2023 году.

Ученые сравнили данные о дождях с 613 метеостанций и с помощью ИИ проанализировали более 43 тыс. онлайн-публикаций. Оказалось, что реакция людей зависела от того, в какую сторону ошибся прогноз.

В западных и столичных районах Корейского полуострова осадки часто переоценивали. Там в постах чаще появлялись тревога, беспокойство и усталость: люди готовились к худшему, но реальность оказывалась мягче.

В восточных и юго-восточных регионах дождь, наоборот, недооценивали. Там чаще фиксировали растерянность, смущение и грусть: погода оказывалась хуже ожиданий, а люди чувствовали себя застигнутыми врасплох.

Автор исследования доктор Кару Ким считает, что точность прогноза — не только технический вопрос. Во время стихийных бедствий важно не просто предсказать дождь, но и понятно объяснить людям степень погодных изменений, чтобы снизить тревогу и помочь им принимать решения.