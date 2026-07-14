Привычка ложиться и вставать поздно может быть не просто привычкой, а особенностью внутренних часов организма. Но новое исследование, о котором пишет Medical Xpress со ссылкой на публикацию в Frontiers in Nutrition, показало: у женщин, засыпающих позже, такой режим связан с менее удачным питанием, большим количеством жира в области живота и повышенными метаболическими рисками.

Ученые исследовали поведение 287 здоровых женщин из Окленда в Новой Зеландии: 130 представительниц тихоокеанских народов и 157 женщин европейского происхождения в возрасте от 18 до 45 лет. Их разделили на утренний, промежуточный и вечерний хронотипы.

Участницы в течение пяти дней записывали все, что ели и пили. Исследователи также измеряли состав тела с помощью DXA-сканирования и проверяли показатели крови, включая сахар, холестерин, инсулин и гормоны, связанные с аппетитом и жировой тканью.

Оказалось, что «совы» чаще мало ели утром и переносили значительную часть калорий на вечер. В среднем у них были выше индекс массы тела, общий процент жира и доля жира в области живота. Такой тип распределения веса считается более рискованным для здоровья.

Кроме того, у вечернего хронотипа нашли более высокий уровень инсулина и триглицеридов, более низкий уровень «хорошего» холестерина в крови в сочетании с уменьшенным количеством клетчатки, витаминов и минералов в рационе.

Авторы подчеркивают: нужны новые исследования, чтобы понять, как режим сна и время еды можно учитывать в персональных рекомендациях.