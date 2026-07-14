Оса в квартире — не паникуй: терапевт раскрыл алгоритм спасения от укуса и когда бить тревогу

Если в квартиру залетела оса — не машите руками и не паникуйте, иначе насекомое воспримет это как атаку и ужалит, предупредил врач-терапевт Антон Миронов. По его словам, единственное правильное решение — замереть или медленно отойти, открыть окно и дать гостье улететь. Об этом сообщает Lenta.ru.

Если избежать контакта не удалось, Миронов советует промыть место укуса водой с мылом, приложить лед для уменьшения боли и отека, а затем принять антигистаминное и выпить больше жидкости. Это снизит местную реакцию и поможет организму справиться с токсинами. Врач подчеркнул, что для большинства людей укус осы неприятен, но не опасен: покраснение, отек, жжение и зуд проходят через пару дней.

Однако есть признаки, которые требуют немедленной медицинской помощи. Затрудненное дыхание, отек лица или горла, осиплость голоса, головокружение, сыпь по всему телу, тошнота и учащенное сердцебиение — это симптомы тяжелой аллергической реакции, которая может перерасти в анафилактический шок. В таких случаях нужно сразу вызывать скорую, не дожидаясь ухудшения.

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