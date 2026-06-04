Печень не болит, не ноет и не напоминает о себе до последнего. Этот орган работает на износ годами, а когда ресурс иссякает, начинает кричать. Но не голосом — кожей. Гастроэнтеролог Светлана Черепицына в беседе с REGIONS объяснила, какие изменения на лице и теле должны насторожить: от безобидного на первый взгляд зуда до желтых бляшек на веках и сосудистых звездочек на груди.

Кожа — зеркало печени, причем зеркало честное и порой беспощадное. Почему так происходит? Все просто. Печень фильтрует токсины из еды, лекарств и алкоголя. Когда она сдает позиции, вредные вещества накапливаются в крови, а кровь несет их прямо к кожным покровам. Плюс к этому нарушается выработка желчи — желчные кислоты раздражают нервные окончания, вызывая зуд. И еще один механизм: больная печень перестает утилизировать лишние гормоны. Эстрогены расширяют сосуды, рождая те самые красные «паучки» и пунцовые ладони.

«Ко мне часто приходят пациенты с жалобой на аллергию: чешется, ничего не помогает. Смотрю — ладони красные, на груди сосудистые звездочки. Отправляю на УЗИ, а там жировой гепатоз. Печень на пределе. Никакой аллергии и в помине нет», — рассказывает врач.

Первый сигнал: желтизна кожи и белков глаз

Самый узнаваемый симптом — желтуха. Кожа приобретает лимонный или шафрановый оттенок, белки глаз желтеют, моча темнеет до пивного цвета, а кал, наоборот, светлеет. Причина — накопление билирубина, который больная печень не успевает обезвреживать. Важный нюанс: при дневном свете желтизна может быть неочевидна. Лучше проверять себя при искусственном освещении. Желтуха — не диагноз, а повод мчаться к врачу. За ней может стоять гепатит, цирроз, камни в желчном или даже онкология.

Второй сигнал: сосудистые звездочки и красные ладони

Маленькие красные «паучки» на груди, плечах, шее и лице с точкой в центре и расходящимися лучиками называются ангиомами. А ярко-красные ладони, особенно подушечки пальцев, — пальмарной эритемой. Это результат накопления эстрогенов, которые расширяют капилляры. У женщин такие звездочки встречаются чаще, особенно при беременности. Но если они в изобилии появляются у мужчин, да еще и в компании с красными ладонями — проверка печени обязательна.

«Мужчина 50 лет пришел к дерматологу по поводу сосудистых звездочек на груди. Дерматолог отправил ко мне. Я назначила УЗИ. Оказалось — цирроз печени на ранней стадии. Мужчина не пил, не болел гепатитом. Причина была другая — неалкогольная жировая болезнь печени на фоне ожирения. Он сбросил вес, пропил курс гепатопротекторов, и сосудистые звездочки стали бледнее. Печень не восстановилась полностью, но прогрессирование остановили. Вовремя заметили», — рассказывает Светлана Черепицына.

Третий сигнал: нестерпимый зуд без сыпи

Этот симптом коварнее всего. Кожа чешется, но выглядит нормально: ни покраснений, ни волдырей, ни шелушения. Зуд усиливается по ночам, после горячей воды и при стрессе. Антигистаминные кремы и таблетки не помогают. Причина — желчные кислоты, которые накапливаются в крови и раздражают нервные окончания. Опасность в том, что зуд может появиться за месяцы до того, как изменятся анализы. Особенно часто это случается при аутоиммунных заболеваниях печени. Если чешется несколько недель без сыпи — пора сдавать печеночные пробы.

Четвертый сигнал: темные пятна

При хронических болезнях печени (цирроз, хронический гепатит, гемохроматоз) кожа может приобретать бронзовый или серо-коричневый оттенок. Пятна появляются на лице, шее, кистях рук, в подмышках. Это нарушение обмена меланина: пигмента становится слишком много, и он откладывается неравномерно. А при гемохроматозе в коже откладывается железо, что дает характерный бронзовый цвет. У пожилых людей и после загара потемнение — норма. Но если пятна возникли внезапно, их много, а в придачу есть слабость и потеря веса — визит к врачу откладывать нельзя.

Пятый сигнал: желтые бляшки на веках и узелки на локтях

Ксантелазмы — мягкие желтоватые бляшки на верхнем веке, ближе к носу. Ксантомы — желтые узелки на локтях, коленях, ладонях и ягодицах. Это отложения холестерина. Нарушение жирового обмена часто связано с застоем желчи (холестазом) и болезнями печени.

Как отмечает врач, в практике был случай, когда женщина 55 лет пришла к косметологу с просьбой удалить бляшки на веках. Специалист отказалась и направила пациентку к терапевту. Диагностика показала высокий уровень холестерина и застой желчи. После назначения диеты и соответствующих препаратов через четыре месяца бляшки уменьшились самостоятельно. По словам гастроэнтеролога, удалять ксантелазмы без проверки печени и уровня холестерина бессмысленно — они вырастут снова, если не устранить первопричину.

Пошаговая инструкция: что делать при подозрении

Если на теле обнаружился хотя бы один из перечисленных сигналов, паниковать не стоит. Но и сидеть сложа руки — тоже.

Первый шаг: записаться к терапевту. Не к дерматологу и не к косметологу.

Второй шаг: сдать общий анализ крови и печеночные пробы (АЛТ, АСТ, ГГТ, щелочная фосфатаза, билирубин). По ОМС — бесплатно.

Третий шаг: сделать УЗИ брюшной полости, чтобы оценить размеры, структуру печени и наличие камней в желчном.

Четвертый шаг: при отклонениях терапевт направит к гастроэнтерологу или гепатологу.

Пятый шаг: отказаться от самодеятельности. «Чистки печени», травяные сборы и гепатопротекторы без назначения врача могут навредить, особенно при остром гепатите или желчнокаменной болезни.

Светлана Черепицына подчеркивает: главная причина запущенных стадий — именно самолечение. В ее практике встречались пациенты, которые годами пили расторопшу по совету подруг, а в итоге обнаруживали гепатит C. За пять лет без правильной терапии это заболевание переходит в цирроз. Вывод врача однозначен: ориентироваться нужно не на советы знакомых, а на результаты анализов и рекомендации специалистов.