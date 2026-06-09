Кожа скажет спасибо: дерматовенеролог объяснила, как питание и алкоголь влияют на лицо
Дерматовенеролог Васильева: питание оказывает сильное влияние на состояние кожи
Кандидат медицинских наук, дерматовенеролог и основатель клиники Artleo Clinic Екатерина Васильева в беседе с «Лентой.ру» объяснила, как рацион отражается на внешнем виде человека. По словам врача, диета всегда сильно влияет на состояние кожи — и полезными продуктами, и вредными привычками.
Васильева пояснила, что при недостатке животного белка, который служит строительным материалом для всего организма, эпидермис становится обезвоженным и истощенным, а лицо приобретает сероватый оттенок. Алкоголь, в свою очередь, разрушает волокна коллагена в коже, провоцируя ее преждевременное старение.
Специалистка предупредила, что не только нездоровый образ жизни, но и различные дефициты питательных веществ сказываются на внешнем виде, и игнорировать это крайне неразумно.