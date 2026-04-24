Козы захватили газон на Парашютной улице в Петербурге и паслись три часа
Днем 24 апреля жители Приморского района Санкт-Петербурга стали свидетелями сюрреалистичной картины: прямо на газоне, на фоне городских многоэтажек, мирно паслось целое стадо коз. Необычных рогатых гостей заметила читательница «Фонтанки», вышедшая на прогулку с собакой в районе Парашютной улицы.
По словам девушки, животные с любопытством озирались на прохожих, но от основного занятия — поедания травы — практически не отвлекались. Она с иронией прокомментировала увиденное, пожелав козам приятного аппетита и выразив неподдельное удивление происходящим. Самое поразительное, как отметила читательница, заключалось в том, что за три часа ее пребывания в окрестностях этого самопроизвольного пастбища за козами так никто и не пришел.