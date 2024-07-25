KP: предполагаемая супруга Дурова дала первое интервью из-за общих детей

У создателя «Вконтакте» и Telegram Павла Дурова есть тайная семья. Об этом стало известно от его предполагаемой жены Ирины Болгар, с которой удалось связаться SPB. KP.RU .

В Сети продолжают обсуждать снимок, на котором изображена стройная брюнетка Ирина Болгар и трое детей. Миловидная, не похожая на типичных моделей «с губами» девушка, разместила снимки из частного самолета. Каждое фото помечено хештегом #durov. В беседе с журналистами чаровница не стала отрицать, что все трое детей от известного программиста. Их наследников зовут Даниэль, Лея и Давид.

«Да, я мать троих детей Павла Дурова, это верно. Лея Дурова 2013 года рождения, Даниэль Дуров 2016 года рождения и Давид Дуров 2017 года рождения. Мы живем в Швейцарии. Наш брак с Павлом не был зарегистрирован официально, являясь гражданским браком по сути, но дети признаны официально и носят фамилию отца», — подтвердила Ирина.

Девушка по образованию юрист, с Павлом познакомилась в Санкт-Петербурге. На вопрос о том, живет ли она сейчас вместе с Дуровым, отвечать отказалась. По ее словам, она решила раскрыть их связь из-за детей: уж очень тройня просила это сделать.

Несмотря на обилие снимков в блоге, где Болгар демонстрирует роскошную жизнь, общих фотографий с Дуровым у нее нет. Она сослалась на конфиденциальность, о которой просил ее муж.

Подтверждений связи брюнетки и Дурова найти не удалось. Однако кое-что из Северной столицы России все же всплыло. Стало известно, что в Санкт-Петербурге проживала некая Ирина Болгар, уроженка Татарстана. Ей 43 года. В 2017 году она искала няню уровня VIP, на нее было зарегистрировано четыре дорогостоящих «Мерседеса».

Отметим, что сам Павел Дуров не комментировал заявления Болгар. Учитывая, сколько слухов крутится вокруг жизни миллиардера, не исключено, что Ирина лишь очередная несостоявшаяся возлюбленная. Программисту приписывали роман с Дианой Баско и Дарьей Бондаренко, с которой он познакомился во время учебы. Последняя родила ему двоих детей. Информация в открытых источниках есть только по ним.