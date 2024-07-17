Певица Варвара: Пугачеву принудили предать россиян

Певица призналась, что ей не очень приятно обсуждать данную тему. Заслуженная артистка РФ Варвара уверена, что певица Алла Пугачева любит Россию и с грустью вспоминает о том, какие грандиозные концерты она проводила, сколько благодарных россиян приходили на ее выступления.

Певица считает, что на Аллу Пугачеву воздействовал ее супруг, который и принудил ее принять русофобскую позицию. В любом случае собеседнице «Абзаца» жалко свою коллегу, которая, вероятнее всего, не может найти счастья и душевного спокойствия на чужбине.

«Прежде всего ее жалко. <> Она же сто процентов помнит свои концерты и то, как ее принимал народ. Мне просто жаль», — сказала певица.

Алла Пугачева сначала не заявляла публично, что намерена покинуть Россию после начала СВО. Она рассказала, что уехала на лечение в Израиль, на что имеет полное право. Однако из Израиля певица и ее семья так и не вернулись. Лишь изредка Пугачева приезжает погостить в свой дворец. Напомним, супруг Аллы Пугачевой — признанный иноагентом шоумен Максим Галкин*, который в негативной тональности высказывается о соотечественниках и поет на корпоративах песни на украинском.

Певица Варвара также высказала свое мнение о райдерах современных звезд. Она считает, что чем больше запросов у артиста, тем больше у него комплексов.

Ранее мы сообщали, что актер Фидаров отказался прощать сбежавших после начало СВО артистов-русофобов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.