Россия выразила готовность к сотрудничеству с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, а также с лидерами других западных стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности под председательством президента Владимира Путина.

Как пишет РИА Новости, Лавров отметил, для восстановления контактов необходимы серьезные инициативы со стороны государств, которые ранее прервали отношения с Москвой.

Президент РФ Владимир Путин также подчеркнул, что Россия всегда была открыта к диалогу на основе равноправия и взаимного уважения. По его словам, Москва исходит из важности стратегической стабильности и безопасности, где ключевая роль принадлежит как России, так и США.

Инаугурация Дональда Трампа, который станет 47-м президентом США, состоится 20 января. Ожидается, что это событие станет новым этапом в отношениях двух стран. Президент России выразил надежду, что сотрудничество будет ориентировано на поиск решений глобальных вопросов.

На фоне замороженных контактов между Москвой и рядом западных стран Кремль ожидает конкретных шагов для налаживания диалога. Эти условия, по словам российских лидеров, могут стать основой для стабильных и конструктивных отношений.

Ранее стало известно о том, что Трамп задействует чрезвычайные полномочия с первого дня в Белом доме.