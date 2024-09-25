Прилучный собирается отсудить у экс-супруги Муцениеце 11-летнего сына

Бывшие упруги Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают идти по тропе судебных разбирательств. Новой причиной стал 11-летний сын, опеку над которым намерен перехватить актер, пишет KP.RU со ссылкой на окружение звезды.

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный и его коллега по цеху Агата Муцениеце развелись четыре года назад. Актер женился повторно и завел новую семью, уже с актрисой Зепюр Брутян. Пара воспитывает годовалого сына Микаэля. Однако прошлое никак не отпускает Прилучного: они продолжают судебные разбирательства, то из-за алиментов, то из-за общих детей.

Муцениеце год назад потребовала от Прилучного увеличить сумму выплат по алиментам. По ее словам, сыну Микаэлю и дочке Мии нужно гораздо больше средств. При этом актер уже переводил по 50 тысяч рублей на каждого ребенка в месяц. Суд тем не менее встал на сторону актрисы. Прилучный пытается это оспорить, но пока тщетно.

Тем временем нашелся еще один повод посудиться: 11-летний сын. Не так давно Агата отпустила его на отдых с биологическим отцом в Геленджик, однако Тимофея никто не вернул. Сам Прилучный заявил, что пока ребенок будет жить с ним, а обучение пройдет дистанционно.

«Паша хочет оформить над сыном постоянную опеку, хочет забрать его у Агаты. Дочка, мол, младше, пусть пока живет с мамой. Паша даже готов предоставить суду какой-то компромат на Агату, мол, она далеко не образец морали. Прилучного сильно задело то, что Агата потребовала больших выплат на детей. Но поскольку сейчас у Паши вторая волна популярности, Агате хочется, чтобы его дети тоже жили как звезды», — объяснил КП источник в окружении звезд.

Собеседник уточнил, что ранее Прилучный получал по 500 тысяч рублей, но сейчас сумма выросла до 800 тысяч рублей в день. По этой причине в том числе Агата считает, что актер способен платить больше алиментов. Только одно обучение Тимофея и Мии в элитной школе стоит 1,6 млн рублей в год.

Ранее сообщалось, что Прилучный запретил детям увозить его подарки к Муцениеце.