KP.RU: обманутая дочерью Лидия Федосеева-Шукшина снова осталась без суда

Суд в Москве в очередной раз отложил заседание по спору дочерей Шукшина о наследстве. Как пишет KP.RU со ссылкой на адвокатов, Лидия Федосеева-Шукшина не была в курсе, что ее просит подписать дочь на самом деле.

Как отметили обозреватели, за Лидией Николаевной уже немало странных поступков. Когда-то подарила квартиру в Новой Москве бывшему мужу Бари Алибасову, но затем отменила свое решение и чудом вернула жилье через суд. Вскоре на долю 85-летней актрисы упали новые испытания. Как оказалось, некоторые близкие весьма умело ей манипулируют.

Отмечается, что средняя дочь актрисы Мария Шукшина переписала долю матери на себя. Речь про авторские права, наследие Шукшина. Эти отчисления позволяют семейству безбедно жить уже долгие годы. Всего правообладателей было четверо, и главной среди них была Лидия Федосеева-Шукшина до подписания дьявольской расписки, подсунутой дочкой. В суд по этой причине обратилась младшая правообладательница.

«Когда Лидия Николаевна узнала, что ее лишили доли в авторском наследии Шукшина, она была, мягко говоря, удивлена. Ведь на словах речь шла не об отчуждении прав. А о передаче ее доли в управление Марии Шукшиной. Это подтверждается тем, что Мария ей регулярно приносила некую сумму. И вдруг выясняется, что деньги деньгами, но Лидия Николаевна перестала быть правообладателем. Что родная дочь ввела ее в заблуждение», — считает адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Когда младшей правообладательницы Ольги не было дома, представители Марии Шукшиной пришли к Лидии Николаевне, убедили написать расписку и ушли. Актриса ничего не поняла, а когда ей объяснили — впала в депрессию. Давление родственников плохо сказывается на ее здоровье.

Напомним, что суд открыл заседание по делу Шукшиной Ольги и Марии о творческом наследстве. Разбирательства снова перенесли из-за отсутствия контакта между сторонами. Заседание состоится 29 октября.

Ранее сообщалось, что актриса Мария Шукшина намекнула на возможную отставку Голиковой.