«Пойдет на выход»: актриса Мария Шукшина намекнула на скорую отставку Голиковой

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова может очень скоро уйти в отставку за подготовку не совсем этичных врачебных рекомендаций по диспансеризации населения страны, считает актриса Мария Шукшина.

Так артистка оценила слова Голиковой о том, что в ходе проведения диспансеризации работающих женщин и мужчин врачам дадут право в обязательном порядке проверять репродуктивную функцию пациентов. По мнению Шукшиной, ответственные за социальную политику в России чиновники должны быть тогда в обязательном плане многодетными родителями, а не бездетными.

«А еще лучше, чтобы вице-премьеры по вопросам социальной политики были многодетными мамами, но точно не бездетными, тогда и социальная политика развивалась бы в совсем другом направлении. А голиковы пойдут на выход в таком случае!» — написала актриса.

Таким образом, видимо, Шукшина намекнула на тот факт, что вице-премьер Татьяна Голикова сам не испытала до сих пор радости материнства и у нее нет детей.