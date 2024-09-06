KP.RU: солистка «Ласкового мая» Грозовская заявила, что Шатунова убили

Реальной причиной смерти кумира молодежи 90-х, певца Юрия Шатунова, было убийство, пишет KP.RU со ссылкой на снятый телеканалом МУЗ-ТВ документальный фильм «Тайна, покрытая маем. Жизнь и смерть Юры Шатунова». Картина должна увидеть свет 7 сентября.

Отмечается, такую версию ухода из жизни Шатунова описала экс-солистка группы «Ласковый май» Наталья Грозовская.

«Я считаю, что это убийство. Я не хочу сейчас никого называть. Следствие разберется», — цитирует слова Грозовской издание.

Свою версию в документальной киноленте изложил и концертный директор музыкального коллектива Аркадий Кудряшов. Он согласен с Грозовской: Шатунова «убили суды», которые тот вел последние годы с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным.

Шатунов скончался 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность (обширный инфаркт). За несколько дней до смерти певец пожаловался на боли в области груди после концерта в Подольске. 22 июня Шатунову стало плохо, когда он ужинал с друзьями в Подмосковье. Близкие артиста отвезли его в больницу. Певца пытались реанимировать в течение 1,5 часа, однако он умер.

Ранее мы писали, что семья Шатунова получила права на 23 песни певца, в том числе «Белые розы» и «Седая ночь», выиграв суд у продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина.