KP.RU: Жириновский предсказывал выгодный США переворот в Сирии

Очередное пророчество одного из самых эпатажных политиков России снова сбылось. Как пишет KP.RU , бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский еще 11 лет назад предсказывал, что в Сирии случится вооруженный переворот, который поспособствует спасению доллара.

Владимир Вольфович говорил, что на Ближнем Востоке начнутся обострения и перевороты, и все ради того, чтобы изменились котировки на сырьевых рынках. То есть, нефти и газа. По словам почившего политика, уничтожение Сирии как государства позволило бы арабским ресурсам выйти в Средиземное море.

«И чтобы он по газопроводам Турции поступал в Европу, чтобы она меньше потребляла российского газа. Удар по России экономический, политический, уменьшает зависимость Европы от России», — отмечал Жириновский.

Также Жириновский был уверен, что череда конфликтов будет продолжаться.На очереди свержение режимов Саудовской Аравии, а также монархий Кувейта, Омана и Катара. Все это раскачивание на руку США, которая будет всеми силами «стараться спасти свою экономику».

Ранее сообщалось, что на месте Сирии могут возникнуть сразу несколько государств.