Полковник Ходаренок: на месте Сирии могут возникнуть сразу несколько государств

Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок прокомментировал обстановку в Сирии и отметил, что на месте ее территории в будущем могут сформироваться сразу несколько стран.

Разнообразие национальностей, верований и движений существует не только в соседнем Ливане. В Сирии всегда было обилие диаспор, но основными на месте новых государств станут друзы, курды и продвинувшиеся в верхушки радикальные силы.

Ходаренок назвал маловероятным наступление мира в Сирии, несмотря на свержение Асада. В дело вступят ожесточенное сопротивление сил оппозиции, которые в том числе исповедуют и радикальные формы ислама.

«Нельзя исключать, что появится государство курдов. Есть и другие национальные меньшинства (те же друзы), которые могут как минимум потребовать федерализации. Может воспрянуть духом так до конца и недобитое «Исламское государство» (организация запрещена в России)», — заявил Ходаренок.

Также военный обозреватель не исключил, что появится территория под контролем американцев.

Напомним, в ночь на 8 декабря сирийская вооруженная оппозиция захватила Дамаск и объявила по телеэфиру о свержении Башара Асада. Сам президент и его семья укрылись в России.

Ранее сообщалось, что незадолго до свержения Асад отказался от сделки с США.