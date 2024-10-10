Краеведческая студия центра культуры и досуга «Отрада» г.о. Красногорска проводит экскурсии для школьников на каникулах

Юные жители городского округа Красногорск весело и познавательно проводят осенние каникулы. Помогает им в этом краеведческая студия центра культуры и досуга «Отрада» в Путилково, запустившая ряд экскурсий.

В мир истории, природы, жизнь предков и в другие интересные темы любознательных школьников погружает заведующий сектором по Краеведческой работе Светлана Харитонова. Дети внимательно слушают экскурсовода, задают вопросы и изучают представленные экспозиции.

Так, недавно отвели детей из 2Г класса образовательного центра «Вершина». Юным посетителям представили экскурсионную программу «Русская печь», где рассказали про крестьянский быт, истории и поверья прошлого. Ребята смогли воочию увидеть предметы того времени, узнать, как ими пользовались и совершали обряды.

Фотовыставку «Подмосковный лес» студии посетили ребята из 5Г класса того же образовательного учреждения. Детям раздали буклеты с вопросами, ответы на которые предстояло искать во время экскурсии. Это дополнительно замотивировало ребят слушать внимательнее, ведь в ходе викторины проверялись их знания об окружающем мире и природе Подмосковья. Группа ушла с багажом знаний и массой приятных впечатлений.

Отметим, что краеведческая студия центра культуры и досуга «Отрада» работает по адресу Путилковское шоссе, д. 4, к. 1.