Краеведческий отдел в Озерах переедет в новое помещение

Дворец культуры в Озерах (Городской округ Коломна) имеет богатую историю. За 85 лет с момента постройки здесь прошло много ярких событий.

Недавно очагу культуры вернули его прежнее название — «Текстильщик». А в настоящий момент здесь начался ремонт просторного помещения, в котором хозяевами станут местные краеведы. Ход работ находится под контролем администрации Городского округа Коломна.

Рабочий визит на объект нанесли глава Коломны Александр Гречищев и депутат Мособлдумы Игорь Исаев.

«Краеведы, энтузиасты собрали уникальные экспонаты, которые рассказывают об истории Озер. Конечно же, отделу необходимо больше пространства. Одной из задач народной программы партии «Единая Россия» – «Культура малой родины» – является обеспечение доступности учреждений культуры. Локация в ДК «Текстильщик» откроет новые возможности для дополнительного образования детей и досуга жителей», — подчеркивает глава муниципалитета.

В помещении будущего краеведческого отдела отремонтируют стены, полы и потолки. Окончание работ запланировано в четвертом квартале 2023 года.