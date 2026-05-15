Амбициозный план по созданию ультрасовременного туристического хаба в Марса-Аламе столкнулся с жестким финансовым кризисом. Из-за геополитической нестабильности инвесторы из ОАЭ и Саудовской Аравии сократили бюджеты на 70%, что превращает будущий курорт в масштабный долгострой с завышенными ценами, пишет Турпром .

Провал инвестиционных ожиданий в Марса-Аламе

Мировая индустрия девелопмента 14 мая 2026 года зафиксировала крах масштабных надежд на африканском континенте. Власти Египта официально представили генеральный план урбанизации южного побережья Марса-Алама, который ранее позиционировался как «египетский Дубай». Предполагалось, что за счет миллиардных вложений суверенных фондов ОАЭ и Саудовской Аравии здесь появятся небоскребы, искусственные гавани и отели премиум-класса. Однако текущая макроэкономическая ситуация выявила серьезный дефицит ликвидности, ставящий под сомнение реализацию этих грандиозных идей.

Влияние геополитики на бюджет курорта

Финансовое состояние проекта лишилось оптимизма после анализа действий ключевых инвесторов. Изначально Эр-Рияд и Абу-Даби были готовы направить в развитие региона более 35 миллиардов долларов по аналогии с успешным Рас-эль-Хекма. Тем не менее в мае 2026 года ситуация изменилась: конфликт в Персидском заливе и блокировка Ормузского пролива вынудили арабские монархии пересмотреть свои приоритеты. Рост затрат на логистику и страхование привел к тому, что свободный капитал перераспределяется на оборонные нужды и внутреннюю стабильность, а не на застройку пустынных территорий.

Ценовые ловушки и перспективы долгостроя

На данный момент Каир столкнулся с ситуацией, когда при утвержденном плане реальное финансирование сократилось на 70%. Эксперты отмечают, что Марса-Алам рискует стать зоной замороженных объектов и недостроенной инфраструктуры. Немногочисленные площадки, продолжающие работу, вынуждены компенсировать убытки за счет резкого повышения стоимости туристических услуг. Это создает неблагоприятные условия для путешественников, включая российских туристов, которые недавно стали лидерами по посещаемости курортов Красного моря, опередив граждан Германии.