Крах иммунитета: как отличить обычную летнюю тошноту от смертельно опасной инфекции ЖКТ

Эксперт Пироговского Университета рассказала о скрытых источниках опасной кишечной инфекции в сезон отпусков и перечислила главные правила кулинарной гигиены. Об этом пишет РИА Новости.

Почему летом растет угроза эпидемии

С наступлением теплого времени года в России традиционно фиксируется резкий подъем заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Как сообщила доктор медицинских наук, профессор Пироговского Университета Минздрава России Наталья Шеина, именно в летние месяцы риски масштабных вспышек сальмонеллеза достигают своего пика.

Специалист связывает эту тенденцию с началом сезона активного детского отдыха, открытием загородных лагерей, баз отдыха и общей активизацией внутреннего туризма. В условиях массового питания и повышенной температуры воздуха любые нарушения санитарных норм на пищеблоках и кухнях приводят к стремительному размножению бактерий.

Скрытые источники инфекции и симптоматика

Вопреки устоявшемуся общественному мнению, бактерии сальмонеллы могут обитать далеко не только в птицеводческой продукции. Профессор Шеина подчеркнула, что реальными источниками заражения часто становятся:

куриные и утиные яйца;

различные сорта сырого мяса (говядина, свинина, птица);

речная и морская рыба;

молоко, творог и иная необработанная молочная продукция.

Попадая в организм человека, инфекция в первую очередь наносит удар по желудочно-кишечному тракту. Болезнь может протекать как в легкой форме, так и в крайне тяжелой, требующей немедленной госпитализации. Первыми тревожными звонками становятся общая слабость, сильная тошнота, резкий упадок сил и подъем температуры тела. Чуть позже к ним неизбежно присоединяются острые схваткообразные боли в области живота, неукротимая рвота и интенсивная диарея, приводящая к опасному обезвоживанию.

Золотые правила кухонной профилактики

Для того чтобы обезопасить себя и свою семью от госпитализации в инфекционный стационар, представитель Минздрава рекомендует строго соблюдать базовые правила гигиены и хранения продуктов.

При покупке яиц необходимо тщательно проверять сроки их годности и полностью отказываться от приобретения экземпляров с треснувшей скорлупой. Хранить яйца в домашних условиях следует исключительно на внутренних полках холодильника, где поддерживается стабильно низкая температура, но ни в коем случае не в дверце, которая постоянно подвергается притоку теплого воздуха из комнаты. Перед непосредственным началом варки скорлупу нужно обязательно мыть под проточной водой. Кроме того, крайне важно содержать в идеальной чистоте кухонные рабочие поверхности, разделочные доски для сырого мяса и никогда не пренебрегать долгой, полноценной термической обработкой всех блюд.