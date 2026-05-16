Крах надежд южан: "Черноморец" официально отправилась на дно российского футбола

Южный футбольный коллектив не сумел сохранить прописку во втором по значимости дивизионе страны. Новороссийский «Черноморец» завершил свое выступление в рамках Пари Первой лиги. Судьба путевки в следующий сезон решилась по итогам заключительного 34-го тура регулярного чемпионата, в котором команда набрала в общей сложности 35 баллов, чего оказалось недостаточно для спасения.

Победный матч против екатеринбургского «Урала»

В финальный игровой день новороссийские футболисты принимали на своем поле сильного соперника из Екатеринбурга. Хозяева поля продемонстрировали отличный настрой и завершили встречу победой со счетом 2:1. В составе южан точными ударами отметились Олег Николаев и Александр Хубулов. Единственный мяч в ворота принимающей стороны забил защитник гостей Тимофей Маргасов. К сожалению для местных болельщиков, этот локальный успех и набранные три очка никак не повлияли на итоговые турнирные расклады.

Результаты параллельных встреч и аутсайдеры турнира

Положение «Черноморца» усугубилось из-за исхода другой игры, проходившей в это же время. Футбольный клуб «Уфа» в гостях нанес поражение костромскому «Спартаку» с результатом 1:0. Этот триумф позволил уфимцам заработать 37 очков и переместиться на спасительную 15-ю позицию в таблице.

В результате новороссийская команда опустилась на 16-ю строчку. Согласно регламенту соревнований, три слабейших коллектива покидают чемпионат. Компанию «Черноморцу» в зоне вылета составили «Сокол» и «Чайка», финишировавшие с активами в 26 и 22 балла соответственно. Все три неудачника сезона теперь вынуждены отправиться во Вторую лигу.