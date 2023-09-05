«Красивые кадры обеспечены»: блогер рассказала, почему лучше отправляться в путешествия осенью

Осень — прекрасное время для поездок, ведь уже нет такой изнуряющей жары и толп туристов, а цены на билеты и многие развлечения становятся куда ниже, чем в летний период.

Эксперт по выгодным путешествиям и блогер Дарья Каримова рассказала о преимуществах и недостатках поездок в осенний сезон. По ее словам, плюсов в них куда больше.

«В такую погоду идеально неспешно осматривать новые города, архитектуру, ходить по музеям, отправившись, например, в Калининград, Петербург, Казань, Стамбул, Дагестан. Но и пляжный отдых не стоит списывать со счетов. В Краснодарском крае и многих регионах Турции до октября еще довольно тепло», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Билеты, например, из Москвы в Даламан можно взять всего лишь за 5-6 тыс. руб. Такие горящие предложения осенью появляются за 1-2 дня до вылета, поэтому нужно регулярно мониторить агрегаторы и держать под рукой паспорт, чтобы успеть их выкупить.

Из-за особенностей времени года в поездке могут понадобиться теплые вещи, зонт или дождевик и закрытая обувь на случай непогоды. Это нужно учитывать и продумывать, как и ход отдыха. Планы рекомендуется строить заранее.

«Заранее спланируйте ваш примерный бюджет поездки и маршрут: где вы будете жить, что хотели бы посетить, как будете добираться до основных достопримечательностей, какие там цены на развлечения, какие блюда стоит попробовать, какие сувениры привезти. Это очень облегчит пребывание в новом городе. Тем более, осенью очереди к достопримечательностям существенно сокращаются, туристов меньше, поэтому красивые кадры и атмосферные видео вам точно обеспечены», — подчеркнула Каримова.

Семьям с маленькими детьми, считает собеседница, удобнее снимать апартаменты, чтобы не выбиваться из привычного режима дня и обстановки. Но, конечно же, все зависит от предпочтений конкретных людей. К тому же, не в сезон многие отели дают неплохие скидки, сэкономить получится и на услугах проводников.

«Если вы хотите больше погрузиться в атмосферу новой страны или города и узнать необычные местечки, то рекомендую взять экскурсию от местного гида: сколько всего полезного и интересного можно узнать, например, о местах, где дешевле поменять валюту. А закончить можно традиционным ужином в кругу семьи. Услуги гидов становятся доступнее по цене, а многие летние маршруты, как правило, сохраняются и на осенний период», — добавила блогер.

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